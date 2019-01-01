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حوادث

حبس المتهمين بقتل صديقهما بسبب الخلاف على ثمن المخدرات بمصر الجديدة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:19 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب الخلاف على ثمن المواد المخدرة في مصر الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمون أصدقاء المجني عليه شركاء في تجارة المواد المخدرة، وفي يوم الواقعة، وبعد أن انتهوا من ترويج وبيع بضاعتهم من الأقراص المخدرة والحشيش، جلسوا معا لتقسيم أموال تجارتهم غير المشروعة، فاكتشفوا نقصان 100 جنيه، فنشبت بينهم مشادة كلامية، ثم اشتبهوا في المجني عليه، حيث انه من يحمل الأموال والبضاعة معه، وطلبوا منه إخراجها، الا انه نفى أن يكون قد "خنسر فلوس"، وقال لهم "عيب ده احنا عشرة عمر وولاد كار واحد"، فتطورت المشادة الى مشاجرة، حيث حاول الاخران تفتيشه بالقوة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بتنفيذ الجريمة، قائلين: "على طول بيسرق الغلة والبضاعة، واللي حصله ده النهاية الطبيعية لطمعه"، مشيرين الى انهما اجهزا عليه طعنا بسلاح أبيض يمينا ويسارا في جميع أنحاء جسده، حتي اسقطوه قتيلا.

كان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص ومقتل أحدهما، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثروا علية جثة عاطل في لعقد الثالث من عمره، بها عدة طعنات متفرقة بجسده، تم نقله إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات حول الواقعة، كشفت إن وراء ارتكاب الواقعة صديقي المجنى علية بسبب نقص 100 جنيه في حصيلة بيع المواد المخدرة.

بناء على إذن من النيابة العامة، ألقي رجال المباحث القبض على المتهمين في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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