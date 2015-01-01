اليمن تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حسبما أفاد موقع عدن الغد اليمني.



وناقش الاجتماع تجاوزات إيران لالتزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة معها في العام ٢٠١٥م.



وأكد سفير اليمن ومندوبها الدائم لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم شجاع الدين في كلمته، دعم اليمن الكامل لجهود الوكالة في مجال التحقق والرصد في ايران بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 للعام 2015.



وعبر عن قلقه من المعلومات التي اشارت التقارير فيها حول تجاوز مخزون ايران من اليورانيوم المثري عن ماهو متفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة.



وطالب السفير اليمني، ايران بالتوقف عن اجراءاتها التصعيدية والتنفيذ الكامل لالتزاماتها المترتبة على خطة العمل الشاملة المشتركة وبناء تدابير الثقة وبما يمكن الوكالة من توسيع مجالات الرصد والتحقق للتأكد من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة.



واشار الى دعم ايران لمليشيا الحوثي في اليمن بالسلاح والذي يسهم في زعزعه الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.



الجدير بالذكر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحققت من ان ايران زادت من نسبة اثراء اليورانيوم الى اعلى من 3،67 بالمائة بما يزيد من حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.