"الوفد" يرفض تطبيق قانون "الإيجار القديم" على الأشخاص الطبيعية

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني، فإن الحزب يرفض تطبيقه على الأشخاص الطبيعية أو عموم الشعب، لأن به مخالفة دستورية، لافتا إلى أن الهيئة البرلمانية مواقفها ثابتة ولا تنحاز إلا للمواطنين والطبقات الكادحة، ولا يمكن أن يوافق على أي قانون يصطدم مع ما يمس مصلحة المواطن المصري.



وأضاف أبوشقة خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية، أن الحزب دائما هو نبض الشعب المصري ويقف جوار الشارع المصري، ولا يمكن لضمير الوفد أن يسمح بأن يجد شخصا يستأجر مكان عمله نفسه في الشارع بعد خمس سنوات؛ لأن هناك مبدأ دستوريا بأن مبادئ العدالة تسمو على نظام العمل.



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء وسكرتيري عموم الوفد بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات بحضور سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي وقيادات الوفد، وأدار اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب.