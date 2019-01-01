ستريتسوفا: لا أشعر بالخوف من وليامز

ترى التشيكية باربورا ستريتسوفا، غير المصنفة أنها تمتلك أسلحة قادرة على إزعاج الأمريكية سيرينا وليامز بطلة ويمبلدون 7 مرات قبل المواجهة بين اللاعبتين في الدور قبل النهائي للبطولة، غدا الخميس، وأنها ستخوض المباراة التي ستقام على الملعب الرئيسي دون خوف.



وتصب التوقعات في مصلحة سيرينا أمام منافستها البالغة من العمر 33 عاما والتي تأهلت لأول مرة إلى الدور قبل النهائي للفردي في بطولة من الأربع الكبرى في المحاولة 53.



وكادت ستريتسوفا أن تخفق مجددًا بعد أن تراجعت ستريتسوفا 4-1 أمام البريطانية جوهانا كونتا، أمس الثلاثاء، لكن اللاعبة التشيكية تماسكت ونجحت في تغيير دفة الأمور لصالحها لتفوز على كونتا أمام جمهور يشجعها.



غير أن مواجهة وليامز تمثل تحديًا أصعب ليس من الناحية البدنية فحسب بل أيضًا من الناحية الذهنية.



لكن ستريتسوفا تثق في قدراتها التي لاقت استحسانا في فوزها أمام كونتا وفي انتصارها السابق في ويمبلدون على الهولندية كيكي بيرتنز صاحبة ضربات الإرسال القوية.



وأدركت اللاعبة التشيكية أنها لن تفوز أبدًا أمام كونتا إذا اعتمدت على قوة الضربات فقط فغيرت بذكاء وتيرة اللعب.



وقالت ستريتسوفا "لا أشعر برهبة. سأخوض المباراة (أمام سيرينا) وسأحاول فرض أسلوبي في اللعب".



وأضافت "بالطبع لا أتمتع بقوة سيرينا. لكنني أملك أسلحة أخرى سأحاول استخدامها بقدر الإمكان. سأستمتع بالمباراة لأنه ليس لدي ما أخسره في هذه المرحلة".



وختمت "لذلك لا أشعر بالخوف منها. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي وسأقاتل قدر استطاعتي".