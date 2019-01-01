الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الحريري: لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وخفض عجز الموازنة ومكافحة الفساد

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:07 م
الحريري
الحريري
طباعة
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، التزام لبنان تنفيذ كافة البنود التي تعهد بها خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية (سيدر) والذي عقد العام الماضي، في ما يتعلق بخفض العجز في الموازنة وإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وقال الحريري، خلال استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان وفي مقدمتهم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي كريستنيا لاسن، "إننا نسير بالاتجاه الصحيح ولكن الأمر يتطلب وقتا لأن ما نقوم به ليس سهلا على الإطلاق".. مشيرا إلى أن لبنان يواجه ضغوطا وتحديات اقتصادية كبيرة في ظل أحداث كبيرة تشهدها المنطقة من حوله.

وأضاف: "ولكننا على الرغم من كل الصعوبات، تمكنا من إقرار موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء كخطوة إيجابية أولى، وسيقرها المجلس النيابي الأسبوع المقبل، كما أقرينا خطة لمعالجة أزمة قطاع الكهرباء وبدأنا بتنفيذها".

وأشار إلى أن الحكومة تسعى بالتعاون مع المجلس النيابي إلى إقرار جميع القوانين التي تضمن الشفافية في تنفيذ مقررات (سيدر) والتي من شأنها أن تبعث ارتياحا لدى الجهات المانحة والمستثمرين حيال المشاريع المطروحة خاصة في خطة سيدر، وكذلك بدء العمل على "الحكومة الرقمية".

نبدأ أواخر شهر أغسطس المقبل في دراسة موازنة العام 2020، ونحن نعلم أن ما نقوم به ليس كافيا غير أننا سنستمر بالعمل".

وفي ما يتعلق بملف النزوح السوري داخل لبنان، قال الحريري إن بلاده تستضيف منذ اندلاع الأزمة السورية عددا كبيرا من النازحين، على نحو يفوق قدراتها الاستيعابية، مؤكدا أن هذا الواقع بدأ يشكل عاملا ضاغطا على الاقتصاد اللبناني، وأدى إلى حدوث تشنج بين النازحين والمجتمعات المضيفة.

وأضاف: "الأموال التي ترسلها بلادكم مشكورة لدعم لبنان في استضافته للنازحين لا تزال غير كافية على الإطلاق، وقد تعامل لبنان ولا يزال يعامل النازحين السوريين بكل إنسانية، وهو لم يجبر أحدا منهم على العودة إلى بلاده قسرا".

وتطرق الحريري إلى أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في منطقة الجبل، مشيرا إلى أنه يعمل بالتعاون مع "بري وعون" على التخفيف من حدة التصعيد السياسي الواقع بسببها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"التابع الذليل".. شاهد فضيحة استقبال تميم في أمريكا بجراج سيارات

منذ حوالي 6 ساعات

الترجي يفسد مخطط الأهلي ويجدد عقد نجم الوسط

منذ حوالي 3 ساعات

الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 650 جنيهًا للجرام

منذ يوم

مدحت شلبي يكشف جنسية مدرب المنتخب القادم

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

ستوديو

شاهد.. لحظة اصطدام مروحية بطائرة سياحية في إيطاليا ومقتل 7 أشخاص

تعرف على تطورات الحالة الصحية لابنة أمل رزق بعد الحادث.. صور

الإبراشي: تركيا تعتبر نفسها واعظة في حقوق الإنسان (فيديو)

والدة عمر القاضي: "ابني كان دائمًا بيقولي أنتِ أم الشهيد" (فيديو)

ads

رياضة

نيجيريا تصعق جنوب أفريقيا في الوقت القاتل وتبلغ المربع الذهبي (فيديو)

تعرف على موعد أول مباراة في نصف نهائي أمم إفريقيا

بالفيديو.. VAR يهدي جنوب أفريقيا هدف التعادل أمام نيجيريا

بالفيديو.. تشوكويزي يمنح نيجيريا التقدم على جنوب أفريقيا

الرئيس نيوز

غدا.. إعادة محاكمة 46 متهماً في قضية "مسجد الفتح"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. 5 ضوابط تحكم الأجور بعد رفع "الحد الأدنى"

"لم تكونوا رجال".. الجمهور يعلق لافتة وأمن استاد القاهرة يزيلها

لم ينجح أحد.. "التعليم": بيان حول مدرسة "الرسوب الجماعي" في رأس غارب

منوعات

تعرف على سبب الإصابة بوعكة صحية مفاجئة خلال الإجازات

البطانيات الثقيلة تقلل من التوتر وتفيد في الشعور بالعناق

تقرير: أغلبية المرضى والمعاقين يواجهون صعوبات في العمل باليابان

أول مهرجان عالمي في أفريقيا عن القهوة والشاي والشيكولاتة

كشكول

عميد دراسات القليوبية يزور مقر الإنجيلية لبحث سبل الإرتقاء ببيت العائلة المصرية

غدًا.. ختام فعاليات مؤتمر قادة التعليم العالى بجامعة الأزهر

بالصور.. 70 طالب وطالبة تقدموا اختبارات القدرات بتربية نوعية عين شمس

اعتماد نتائج الفرق الأولى والثالثة بدراسات القرين

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
ماجد حبته
لم يكن فيلًا.. أو حمارًا!
المزيد
ads

الثقافة

وجه نجيب محفوظ بريشة فناني العالم في ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير

غدًا.. افتتاح معرض الفنان التشكيلي شادي فرغلي

صدور طبعة من رواية "بلاد القائد" للكاتب اليمني علي المقري

يحيى يخلف: صدور أول رواية فلسطينية تزامن مع نشر رواية "زينب" المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك