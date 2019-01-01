11 نصيحة هامة لتربية الطيور المنزلية.. تعرف عليها

كشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية، أن تربية الطيور من الأمور المنتشرة في الريف المصري، ولكن هناك تخوف بين الناس من انفلونزا الطيور، والذي ينشط خلال فصل الشتاء.





وأشار التقرير إلى كيفية تربية الطيور فىي المنزل الريفى بطريقة آمنة حتى لا تصاب بالأنفلونزا، مقدمًا مجموعة من النصائع في هذا الشأن، تتمثل في الأتي:





1- الامتناع عن تربية الطيور في العراء أو في الأماكن المكشوفة أو نزولها للترع.

2- وضع العشة في مكان منفصل عن مكان معيشة أهل المنزل.

3- تربية الطيور في عشش مسقوفة جيدة التهوية، ومساحتها كافية لعدد الطيور المراد تربيتها، مع وضع سلك شبكي على جوانب العشة لمنع دخول الحشرات والقوارض والطيور الغريبة.

4- تربية كل نوع من الطيور على حدة "الفراخ فى عشة، والبط فى عشة أخرى"، وهكذا.

5- التنظيف الجيد للعشة بأدوات نظافة خاصة بها، واستخدام أحد المطهرات المنزلية.

6- تحصين الطيور بالمجان بالوحدة البيطرية.

7- لبس ملابس خاصة "جلباب- حذاء بلاستيك- غطاء للرأس" عند رعاية وتغذية الطيور.

8- يجب ذبح الطيور السليمة في إناء، وغسل السكين المستخدمة مباشرة، ويتم غلي مخلفات الذبح والأحشاء الداخلية قبل التخلص منها.

9- غسل الأيدي والأجزاء المكشوفة من الجسم بعد العناية بالطيور بالماء والصابون.

10- سرعة إبلاغ الوحدة البيطرية عند ملاحظة حدوث الأعراض المرضية على الطيور أو نفوقها، وعدم إلقائها في الشوارع أو الترع.