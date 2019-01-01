للمرة الأولى.. برلماني معارض يفوز برئاسة مجلس النواب الجزائري

فاز النائب المعارض سليمان شنين عن تحالف "النهضة والعدالة والبناء" برئاسة البرلمان الجزائري، وذلك بعد مباركة نواب الموالاة في جلسة انتخاب مثيرة جرت، يوم الأربعاء، لاختيار خليفة الرئيس المستقيل معاذ بوشارب.



وشهدت الجلسة التي دامت ساعات، ترددًا واضحًا بين النواب، بعد سحب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي، لترشحه وتقدم نائبين عن حزبه للترشح.



وبفوزه برئاسة المجلس النيابي، يكون سليمان شنين، وهو إعلامي ورجل أعمال بارز، أول نائب "إسلامي" يقود الغرفة التشريعية في تاريخ البلاد، وهو منصب رفيع يمنح صاحبه ترتيب الرجل الثالث في الدولة بحسب الدستور.



وترشح 7 نواب، لرئاسة مجلس النواب عقب استقالة معاذ بوشارب تحت ضغط القوى السياسية البرلمانية، والحراك الشعبي المناهض لاستمرار رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.



وقال مراقبون إن هذا التوجه يعطي انطباعًا بقدرة السلطات على تجاوز الأزمة السياسية، عبر تقديم تنازلات لصالح ”الحلحلة“، بعدما كان بحكم المستحيل أن يتبوأ نائب معارض منصب رئيس مجلس النواب.