ديفوك أوريجي يجدد عقده مع ليفربول

ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، أن البلجيكي ديفوك أوريجي لاعب الفريق، جدد عقده مع الريدز.

ووفقًا للموقع، فإن أوريجي (24 عامًا)، والذي انضم من ليل عام 2014، مدد عقده ليواصل تألقه، الذي ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وسجل أوريجي هدفين تاريخيين في لقاء إياب نصف النهائي أمام برشلونة، في اللقاء الذي لا ينسى وانتهى بفوز الريدز برباعية نظيفة، بعد الخسارة في كامب نو بنتيجة 3-0.

وسجل أوريجي هدفًا أيضًا في نهائي دوري الأبطال، في شباك توتنهام، وأنهى المباراة تمامًا، بعدما كان ليفربول متقدمًا بهدف واحد من توقيع محمد صلاح.

وعلق أوريجي على تجديد عقده، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالتجديد، هذا يعطيني دفعة قوية قبل بداية الموسم، لذلك أنا سعيد للغاية شعرت دائمًا بالراحة هنا في آنفيلد.. لقد أصبحت رجلًا هنا في هذا النادي، حيث وقعت عقدي الأول عندما كان عمري 19 عامًا".

وأضاف:"عندما اضطررنا إلى اتخاذ القرار، أردت فقط التحدث مع النادي أولًا، لكن كان الشعور دائمًا هو أنني أردت البقاء وتمديد عقدي إنه نادٍ رائع.. لدينا مجموعة جيدة، فريق العمل رائع، حتى عندما تأتي إلى ميلوود، تشعر أن هناك شيئًا خاصًا يحدث هنا أعتقد أن السنوات المقبلة ستكون مميزة للغاية وسأحاول استخدامها على أكمل وجه".