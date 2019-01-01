السنغالي إدريسا جاي: سعيد بالتأهل لنصف نهائي أمم فريقيا

أعرب إدريسا جاي لاعب منتخب السنغال، عن سعادته البالغة بتأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وبفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة السنغال وبنين.

وأصبح منتخب السنغال أول المتأهلين للدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية بعد فوزه على بنين بهدف نظيف، سجله إدريسا جاي، في إطار منافسات دور الثمانية للمسابقة.

وقال جاي – في تصريحاته عقب اللقاء – "سعيد للغاية بالفوز والتأهل للدور التالي، قدمنا أداء رائعا خاصة في الشوط الثاني، ونجحنا في استغلال ثغرات فريق بنين، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى".

وأضاف لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي، "تأهلنا للدور نصف النهائي وهو ما لم يحدث منذ فترة، ونفذنا تعليمات المدير الفني بطريقة جيدة.. وأهنئ زملائي على الفوز والتأهل".