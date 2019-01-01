"أبو شقة": زيادة أسعار المحروقات كانت واجبة للإصلاح الاقتصادي

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن قرار الحكومة بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات كان واجبًا لأننا أمام مسيرة إصلاح اقتصادي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بحسه وأصالته وخبرته السياسية أحس أننا كنا أمام مسكنات.



وأضاف "أبو شقة" خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب، أن الداء كان يستشرى، في حين أن تلك الإصلاحات صحيحة وأثرها بدأ يظهر في الانخفاض اليومي لسعر الدولار.



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء وسكرتيرو عموم الوفد بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات بحضور سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي وقيادات الوفد، وأدار اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب.