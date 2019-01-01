سر تأخر برشلونة في حسم صفقة نجم أتليتكو مدريد

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، السر وراء تأخر برشلونة في ضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.



ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يعتزم دفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان خلال اليومين المقبلين، والذي يبلغ 120 مليون يورو.



وأشارت إلى أن الطريقة التي سيدفع بها برشلونة قيمة الشرط الجزائي، هي السبب في تأخر حسم الصفقة حتى الآن.



وينوي النادي الكتالوني، دفع الشرط الجزائي بطريقة مختلفة، وذلك عن طريق منح اللاعب، الأموال لإيداعها بنفسه في الاتحاد الإسباني.



ويفكر برشلونة في الطريقة المثلى التي يضع بها جريزمان الأموال، دون أن يقع تحت طائلة الضرائب، حيث يدرس النادي الكتالوني، كل المتطلبات المالية من البارسا والنجم الفرنسي.



وأفادت الصحيفة الكتالونية بأن صفقة جريزمان تظل عملية معقدة ومكلفة ماليًا، ولذلك يسير برشلونة بحرص في كل خطوة نحو حسمها رسميًا.