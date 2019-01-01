قضية المدون الموريتاني المسيء للرسول تطفو على السطح من جديد

نفت الحكومة الموريتانية توزيع أراضي على العلماء والأئمة الذين شاركوا في لقاء مع الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الاثنين، حول قضية المدون المسيء للرسول الكريم.



وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في بيان صحفي، إن "مواقع إخبارية تداولت نبأ عاريا عن الصحة، مفاده، أنه جرى مؤخرا توزيع قطع أراض على العلماء والأئمة".



وأضاف البيان، أن الخبر "افتراء وطعن غير مقبول في نزاهتهم"، مشيرا إلى أن العلماء والأئمة هم "حماة ديننا وحصن الدفاع الأول عن قيمنا، ويستحقون على الأمة أكثر بكثير من مجرد توزيع قطع أراضي".



واستعرضت الوزارة في بيانها تفاصيل ما دار في اللقاء الذي جمع الرئيس ولد عبد العزيز بالعلماء والأئمة، وقالت إنه "اجتماع تشاوري يهدف إلى التداول وإبداء الرأي بخصوص قضية حركت مشاعر المسلمين، ولا يزال المشمول فيها قيد الاحتجاز بقرار إداري رغم انقضاء فترة محكوميته".

