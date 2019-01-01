يوفنتوس يشترط الحصول على 60 مليون يورو للاستغناء عن كانسيلو

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي سعر بيع لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو، وسط اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه، كان آخرها مانشستر سيتي.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد طالب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إدارة ناديه بالتعاقد مع كانسيلو هذا الصيف، لمنافسة كايل ووكر على مركز الظهير الأيمن.

وبالفعل تقدمت إدارة (السيتزينز) بعرض لضم كانسيلو، لكن يبدو أن العرض لم يلق قبول السيدة العجوز.



واستقر يوفنتوس على تحديد 60 مليون يورو، حال رغبة أي نادٍ في ضمه هذا الصيف.



ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن بايرن ميونخ وبرشلونة دخلا على الخط مؤخرًا، في محاولة للتعاقد مع كانسيلو، خاصة البارسا، الذي اقترب لاعبه نيلسون سيميدو من الرحيل.



وأصبح دخول البايرن والبارسا في الصفقة، دافعًا قويًا ليوفنتوس للتمسك بالسعر المطلوب في لاعبهم البرتغالي.