"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يحصل على موافقة لتخصيص أرضٍ لمقابر الصدقة

حصل حزب "المصريين الأحرار" على موافقة محافظ الإسكندرية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة 12 ألف متر، بمنطقة زاوية عبدالقادر بحى العامرية أول لعمل مقابر صدقة مجانية للمسلمين والمسيحيين.



وجاء ذلك بناءً على الطلب خالد العزومي أمين قطاع غرب الإسكندرية بالحزب ومحمود إسماعيل ضيف الله والمزكى من النائب طارق السيد أمين حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية.



كما تبرع العزومي وضيف الله بإنشاء وتشييد المقابر؛ لتكون صدقة لاهالي المنطقة من المسلمين والمسيحيين أبناء منطقة غرب الإسكندرية.



كما حصل الحزب على موافقة بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمنطقة مساكن الزفاف السعيد مساكن العرائس خلف مسجد الليبي، لإقامة مركز لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعلن خالد العزومي ومحمود ضيف الله تكفل كافة مصروفات الانشاء خدمة لأبناء المنطقة.