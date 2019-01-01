مخزونات النفط الأمريكية تهبط أكثر من 9 ملايين برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بينما انخفضت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.



وتراجعت مخزونات الخام 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 من يوليوتموز، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره 3.1 مليون برميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط في مركز كاشينج لتسليم العقود الآجلة بأوكلاهوما انخفضت 310 آلاف برميل يوميًا.



وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام ارتفع 148 ألف برميل يوميًا، بينما زاد معدل تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.



وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بتراجع قدره 1.3 مليون برميل.



وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 3.7 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 739 ألف برميل.



وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، الأسبوع الماضي، 341 ألف برميل يوميًا إلى 4.25 مليون برميل يوميًا.



وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة إن انتاج النفط الأمريكي ارتفع، الأسبوع الماضي، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 12.3 مليون برميل يوميًا.