"أبوشقة" باجتماع عليا "الوفد": لن نسمح بالفوضى

شدد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، على أن الحزب لن يسمح بالفوضى بأي صورة من الصور، وأنه ستواجه أي مزايدات بشكل حاسم وبالقانون، مشيرًا إلى وجود تفويض من الهيئة العليا واضح باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوفد والوفديين.



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب، ورؤساء وسكرتيري عموم الوفد بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات بحضور سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي وقيادات الوفد، وأدار اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي باسم الحزب.



ودعا "أبوشقة" جميع أعضاء حزب الوفد إلى التكاتف والوقوف على قلب وفكر وإصرار رجل واحد من أجل استكمال مسيرة حزب الوفد العريق الذي يمتد إلى مئة عام، قائلا: "من يريد أن يغرد داخل السرب فأهلا وسهلا به، ومن يريد أن يغرد خارج السرب لن نسمح بوجوده معنا".



ونوه "أبوشقة" بأنهم تحدوا كل توقعات إغلاق الحزب والجريدة بفضل جهود الوفديين الغيورين على مصلحة الحزب وتقدمه، مؤكدًا أن مسيرة الحزب ستستمر في التقدم رغم أي محاولات النيل منه، ورغم أي ادعاءات أو افتراءات مغرضة.