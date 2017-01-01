صادرات ألمانيا من السلاح 5.3 مليار يورو في النصف الأول من 2019

بلغت قيمة الأسلحة التي سمحت الحكومة الألمانية بتصديرها في النصف الأول من العام الحالي 3ر5 مليار يورو، وهي تزيد عن قيمة صادرات السلاح في مجمل العام الماضي.



يشار إلى أن قيمة صادرات السلاح في ألمانيا تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل مستمر، ووصلت في عام 2018 إلى 8ر4 مليار يورو فقط.



وجاءت المجر على رأس أهم المستوردين للسلاح الألماني في النصف الأول من العام الجاري بـ76ر1 مليار يورو، وبفارق كبير عن الدول التي تليها، وهي مصر بـ8ر801 مليون يورو وكوريا الجنوبية بـ7ر277 مليون يورو.



جاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد على استجواب من اوميد نوريبور، عضو حزب الخضر، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الرد.



وجاءت دولة الإمارات ضمن قائمة أهم عشرة مستوردين للسلاح الألماني، حيث احتلت المرتبة السادسة بـ1ر206 مليار يورو.