احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات.. ومناقشة لكتاب "التعاونيات العصرية" (صور)

عقد حوار مفتوح، اليوم، حول الإصدار الجديد بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات وهو كتاب "التعاونيات العصرية"، بحضور د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التعاون.



حضر الحوار الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ود. مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ود. سعد نصار مستشار وزير الزراعة.



كما حضر نخبة من قادة الحركة التعاونية العالمية والعربية والمحلية وبمشاركة نخبة من العلماء ورجال الفكر والمثقفين.



وتضمنت الاحتفالية حوارا مفتوحا حول الإصدار الجديد للدكتور حسن راتب "التعاونيات العصرية" والاحتفال بإصداره بحضور نخبة من نجوم المجتمع في كافة المجالات ومناقشة كافة الآراء حول كيفية النهوض بالتعاونيات، وإبراز دورها الهام في نهضة المجتمع ومشاركتها الإيجابية والفعالة في التنمية.



وأكد الدكتور حسن راتب أن اليوم العالمي للتعاونيات، هو حدث كبير والعالم بأجمعه يحتفل به، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوم بذاته للتعاونيات بما يعكس أهميتها وهو السبت الأول من شهر يوليو من كل عام، مضيفًا أن الحركة التعاونية ضرورة حياتية للأمة والشريك الثالث للتنمية الاقتصادية.



