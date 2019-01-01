يورجن كلوب يعلق على تجديد عقد ديفوك أوريجي

علق السيد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي على تجديد عقد مهاجمه ديفوك أوريجي بشكل رسمي.



ونشر بطل دوري أبطال أوروبا بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، أكد فيه توقيع المهاجم البلجيكي على عقد جديد مع النادي.



وقدم أوريجي أوراق اعتماده بشكل قوي مع الريدز الموسم الماضي، ليستقر مدرب دورتموند السابق على الابقاء على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ضمن صفوف الليفر، تجديد عقده الذي كان سينتهي الصيف القادم.



وارتدى أوريجي ثوب البطل خلال موقعة إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ضد برشلونة الإسباني، حيث سجل هدفين في لقاء ملعب أنفيلد، أحدهما هدف التأهل والمرور إلى نهائي مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.



كلوب تحدث في هذا الصدد قائلًا: لم يكن فقط هدفه ضد إيفرتون تاريخيًا، ولكن ما فعله ضد برشلونة وخصوصًا في النهائي. نيوكاسل أيضًا، كان حاسمًا جدًا.



وأضاف: لقد سجل الأهداف، ولكن حتى الطريقة التي لعب بها، ثم كان أفضل كثيرًا مرة أخرى، يمكنك أن ترى ذلك.



وتابع “أتذكر عندما لعبنا ضد دورتموند خارج الأرض، وسجل هذا الهدف، الجميع في دورتموند كانوا يسألونني: ماذا مع ديفوك أوريجي؟ واو، يا له من مهاجم. وفي كرة القدم، الأمور تسير بهذه الطريقة، تكون لديك فترة سيئة، عام أو نصف عام أو أيًا كان، ولا يعد أحد يتذكرك.



وأسرد "أعتقد من حيث العمر، هو عقد مهم بالنسبة له، وبالنسبة لنا، سيكون له دور مهم الموسم المقبل".