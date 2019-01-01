رئيس جنوب أفريقيا يعين كجانياجو محافظا للبنك المركزي

أعاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الأربعاء تعيين ليسيتجا كجانياجو في منصب محافظ البنك الاحتياط (البنك المركزي)، بالإضافة إلى تعيين نائبين من فريق كجانياجو الحالي، لينهي بذلك حالة عدم اليقين بشأن الإدارة العليا في إحدى المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.



وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأربعاء إن كجانياجو سيخدم في منصبه لمدة خمس سنوات أخرى بعد نهاية فترته الأولى في شهر نوفمبر.



وبحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء بلومبرج، فإن رامافوسا عين أيضا أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهم فوندي تشازيبانا، الذي عمل كمستشار لكجانياجو، ورشاد قاسم، رئيس قسم الأبحاث بالبنك، كنائبين للمحافظ اعتبارا من أغسطس.



وكان محافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي قد دافع بشدة عن استقلالية المؤسسة ضد انتقادات بعض السياسيين والنقابات العمالية وديوان المظالم المناهض للكسب غير المشروع في البلاد.



ومن المرجح أن تؤدي عودة كجانياجو إلى تخفيف مخاوف المستثمرين من أن بنك الاحتياط سوف يصبح أكثر خضوعا للضغط السياسي، وإنهاء التكهنات بشأن مستقبله.



وقال دوي رودت، كبير الاقتصاديين في (إيفيشنت جروب)، في مداخلة عبر الهاتف، إن كجانياجو يحظى بشهرة لدى الأسواق، ولذلك فإن تعيينه سيطمئن المستثمرين بأن بنك الاحتياط "في أيد أمينة".



وأضاف رودت قائلا "كان هناك خطر حقيقي من أنه يمكن تعيين المزيد من الشعبويين، في خطوة كان يمكن أن تمثل مشكلة".