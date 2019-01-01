مدرب كوت ديفوار: لاعب منتخب مصر الأفضل في أمم إفريقيا.. وجاهزون لمواجهة الجزائر

أشاد جان جاك تيزي مدرب حراس مرمى منتخب كوت ديفوار بأداء حارس منتخب مصر محمد الشناوي، كما شدد على جاهزية منتخب بلده لمواجهة الجزائر المقرر لها غدٍ الخميس.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الجزائري في السادسة مساء الغد في إطار منافسات دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، على ملعب استاد السويس.



وأشار في تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة لأمم إفريقيا إلى أن محمد الشناوي هو الأفضل في النسخة الجارية من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



واختتم: "جاهزون لمواجهة الجزائر غدًا وسبذل قصارى جهدنا من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة".



يذكر أن محمد الشناوي شارك مع منتخب مصر في مباريات دور المجموعات بالبطولة واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه طوال دور المجموعات قبل الخروج من دور الـ16.