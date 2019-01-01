لاعبو ريال مدريد يؤدون أول مران لهم على ملعب مونتريال بكندا

أجرى لاعبو ريال مدريد أول مران لهم في ملعب مونتريال إمباكت في كندا، وركزوا على الجانب البدني تحت إمرة مدرب الأحمال البدنية الجديد الفرنسي جريجوري دوبو، ولم يشمل تدريبات بالكرة.

وكشف دوبو، الذي يتولى مسؤولية اللياقة البدنية للاعبي الميرنجي بعد انتهاء عقده مع المنتخب الفرنسي، عما ينتظر لاعبي الريال خلال فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

شار في التدريبات 29 لاعبا سافروا إلى كندا، وشهدت الحصة التدريبية وجود الياباني كوبو الذي جذب عددا من وسائل الإعلام اليابانية إلى كندا، وكذلك البلجيكي إيدين هازارد الذي حظى باهتمام كبير.