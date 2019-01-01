لاعب كوت ديفوار: مواجهة الجزائر الأصعب في أمم إفريقيا 2019

تحدث إبراهيم سنجاري لاعب منتخب كوت ديفوار عن مواجهة الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

كوت ديفوار تواجه الجزائر، في السادسة مساء الغد الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.



وقال سنجاري إن مواجهة الجزائر هي الأصعب في دور الثمانية، والأصعب للأفيال منذ بداية البطولة وحتى الآن.





واختتم أن منتخب بلده جاهز لمواجهة الخضر والعبور للمربع الذهبي لأمم إفريقيا 2019، مؤكدا أن زملاءه تعاهدوا على الفوز والعبور لدور الأربعة من البطولة.