أول تعليق لماتي بعد الصعود لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

أكد ساديو ماني نجم السنغال أن منتخب بلده خاض مباراة صعبة أمام بنين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

فاز منتخب السنغال على بنين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ليتأهل إلى نصف النهائي ومواجهة الفائز من مباراة تونس ومدغشقر.



أضاف ماني خلال لقاء عبر قناة "بي إن سبورت": "مباراة كانت صعبة ولكن كنا نتوقع ذلك وانتظرنا خصمًا عنيدًا وقويًا".





تابع: "انتظرنا الفوز طوال الـ90 دقيقة".



وبسؤاله عن اقتراب السنغال من اللقب وبالتالي اقترابه من الفوز بالكرة الذهبية، اختتم: "لا أعرف ذلك، ولكن ما أعرفه أن منتخبنا جيد، وعلينا أن نثبت أننا نستحق الذهاب للنهائي".