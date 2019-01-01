جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أدوية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب من أدوية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من استانبول اشتبه عصام محمدين مدير الجمرك فى أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا.



وتم تكليف لجنة جمركية من محمود عبدالمطلب مأمور الجمرك ومحمد أبوالليل مدير الحركة تحت إشراف مجدى فريد نائب مدير الجمرك لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 700 علبة أدوية خاصة بالأورام وزراعة الأعضاء بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة مليون و500 ألف جنيه.



قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب جمركى رقمى ٦١ لسنة 2019.



يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.