إرجاء تسليم وثيقة "اتفاق تقاسم السلطة" بالسودان إلى الغد

أعلن الوسيط الإفريقي في السودان، محمد الحسن لبات، إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إلى الغد، لأسباب فنية، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية، مساء اليوم.



وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس.



وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة اكتملت، موضحا أنه سيتم تسليمها إلى جميع الأطراف.



من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية.



وأوضحت أن اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان إيجابيا، وستعمل لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.



واتفق المجلس العسكري وقوى التغيير فجر الجمعة الماضية على تشكيل مجلس للسيادة بالتناوب بين لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، فضلًا عن إنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في كافة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.





