ماني بطل الظهور الأول لتقنية الفيديو في أمم أفريقيا

شهدت مباراة السنغال وبنين في ربع نهائي أمم أفريقيا 2019، التي انتهت بفوز "أسود التيرانجا" بهدف دون رد، التطبيق الأول لتقنية "الفيديو" في تاريخ البطولة.



وكان مخططا في البداية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في الدور قبل النهائي، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر بدء العمل بها اعتبارا من دور الثمانية.



ساديو ماني، نجم ليفربول ومنتخب السنغال، كان بطلا للظهور الأول لتقنية الفيديو، بعدما ألغى له الجزائري مصطفى غربال حكم مواجهة بنين هدفين بداعي التسلل بعد اللجوء إلى الفيديو.



وفي الدقيقة 53 ألغى الحكم هدفا لماني سجله بضربة رأس بعد أن أثبتت الإعادة التلفزيونية أن اللاعب كان في موضع تسلل.







وكانت الحالة الثانية أكثر صعوبة، بعد تسجيل اللاعب هدفا في الدقيقة 74، ولكن بعد اللجوء إلى الفيديو تبين أن هداف النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز سبق مدافع بنين بجزء من جسمه.



ويعاني ماني من سوء حظ على مدار مباريات البطولة، فرغم تسجيله 3 أهداف وقيادة "أسود التيرانجا" لنصف النهائي، فإنه أضاع ركلتي جزاء، الأولى في دور المجموعات، والثانية في ثمن النهائي.



وكان ماني أعلن تنحيه عن تسديد ركلات الجزاء في مباريات السنغال المتبقية من البطولة، مؤكدا أنه لا يريد أن يتحمل منتخب بلاده نتيجة أخطائه الفردية