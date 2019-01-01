نادال يواجه فيدرير في نصف نهائي ويمبلدون للتنس

تأهل الأسباني المخضرم رافاييل نادال، لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، عقب الفوز على الأمريكي سام كويري بثلاث مجموعات دون رد بواقع 7-5 و6-2 و6-2.

ويواجه نادال في الدور المقبل غريمه التقليدي السويسري روجر فيدرير، في مباراة كلاسيكو التنس.

وكان فيدرير صعد لنصف النهائي اليوم على حساب الياباني كي نيشيكوري بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6 و6-1 و6-4 و6-4.

وصعد لنفس الدور الأسباني روبرتو باوتيستا أجوت على حساب الأرجنتيني جويدو بيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 7-5 و6-4 و3-6 و6-3... ليواجه في الدور المقبل الصربي نوفاك دجوكوفيتش.