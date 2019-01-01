نادال يواجه فيدرير في نصف نهائي ويمبلدون للتنس
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:27 م
تأهل الأسباني المخضرم رافاييل نادال، لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، عقب الفوز على الأمريكي سام كويري بثلاث مجموعات دون رد بواقع 7-5 و6-2 و6-2.
ويواجه نادال في الدور المقبل غريمه التقليدي السويسري روجر فيدرير، في مباراة كلاسيكو التنس.
وكان فيدرير صعد لنصف النهائي اليوم على حساب الياباني كي نيشيكوري بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6 و6-1 و6-4 و6-4.
وصعد لنفس الدور الأسباني روبرتو باوتيستا أجوت على حساب الأرجنتيني جويدو بيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 7-5 و6-4 و3-6 و6-3... ليواجه في الدور المقبل الصربي نوفاك دجوكوفيتش.
ويواجه نادال في الدور المقبل غريمه التقليدي السويسري روجر فيدرير، في مباراة كلاسيكو التنس.
وكان فيدرير صعد لنصف النهائي اليوم على حساب الياباني كي نيشيكوري بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6 و6-1 و6-4 و6-4.
وصعد لنفس الدور الأسباني روبرتو باوتيستا أجوت على حساب الأرجنتيني جويدو بيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 7-5 و6-4 و3-6 و6-3... ليواجه في الدور المقبل الصربي نوفاك دجوكوفيتش.