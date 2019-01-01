نيمار يرد على بيان باريس سان جيرمان بطريقة ساخرة

رد البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على البيان الذي أصدره ناديه مؤخرًا بشأن تغيبه عن بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد.



ووفقًا لشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن نيمار ظهر في اليوم التالي لبيان سان جيرمان، وهو يمارس كرة الطائرة الشاطئية بأحد شواطئ البرازيل.



وأفاد المصدر بأن نيمار يرفض العودة للعاصمة الفرنسية باريس، وتمسك بطلبه بالرحيل والعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وانتشرت صور لنيمار أثناء ممارسته كرة الطائرة الشاطئية رفقة بيلو سواريزس أحد لاعبي كرة الطائرة الشاطئية.







واعتبر المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف نيمار بمثابة سخرية من بيان ناديه الفرنسي.



وكان جوسيب ماريو بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اعترف برغبة نيمار في العودة لـ"البلوجرانا"، لكنه في نفس الوقت أكد صعوبة إتمام الصفقة.



ليوناردو البرازيلي، المدير الرياضي لسان جيرمان، كشف هو الآخر عن وجود اتصالات شفهية من مسؤولي البارسا، بشأن استعادة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت تقارير إسبانية أكدت أن نيمار مستعد للخضوع للشروط التي حددتها إدارة النادي الكتالوني من أجل الموافقة على عودته إلى ناديه السابق.



وافق نيمار على تقليل راتبه السنوي، وتقديم اعتذار رسمي للنادي على طريقة مغادرته، فضلًا عن تنازله عن القضية التي رفعها ضد النادي للحصول على مقدم عقده الذي لم يفعل قبل رحيله.