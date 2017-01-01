الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 650 جنيهًا للجرام

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بلغت قيمته 5 جنيهات فى التعاملات المسائية اليوم، بمحلات الصاغة بالقاهرة الكبري، حيث سجل عيار 21 نحو 650 جنيها للجرام حسبما أكد ناجي نجيب عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرف التجارية.



وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 557 جنيها للجرام، في حين بلغ عيار 24 نحو 742 جنيها للجرام، أما الجنيه الذهب فسجل نحو 5200 جنيه وبلغ سعر الأوقية العالمية للذهب نحو 1410دولارات.



وقال نجيب إن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب اليوم صعود سعر الذهب عالميا، حيث سجلت الأوقية نحو 1410 دولارات، بعد مخاوف من تدهور الاقتصاد الأمريكي وضعف عام في مداولات الدولار أمام العملات الرئيسية.