موهبة المغرب ضمن حسابات شالكه قبل انطلاق الموسم الجديد

دخل الموهبة المغربية نسيم بوجلاب حسابات الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي شالكه الألماني، لتصعيده خلال الموسم المقبل، بناء على طلب من المدرب ديفيد فاجنر.



ونشرت الصحيفة الألمانية "دويتشه تسايتونج" الصورة الرسمية "للأزرق الملكي" الخاصة بموسم 2019-2020، والتي ظهر فيها الموهبة المغربية صاحب الـ20 عامًا.



في المقابل، لم يظهر في الصورة الظهير الأيسر المغربي حمزة منديل، ولاعب الوسط المدافع الجزائري نبيل بن طالب اللذان بات رحيلهما عن الفريق مسألة وقت.



ويملك بوجلاب في رصيده 7 مباريات مع الفريق الأول لشالكه في "البوندسليجا"، لم يسجل خلالها أي هدف، مكتفيًا بصناعة هدف وحيد، وتبدو الفرصة سانحة أمامه للتصعيد مجددًا خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن لاعب الوسط المدافع الشاب لم يسبق له تمثيل "أسود الأطلس"، غير أنه خاض عام 2018 مباراتين مع منتخب تحت 23 عامًا.



ويملك المغرب عدة مواهب شابة تنشط في الدوري الألماني، أبرزها أيمن بركوك، لاعب الوسط المهاجم لفريق فورتونا دوسلدورف.