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سياسي

البرلمان يوافق على إعفاء صاحب المعاش من رسم مقابل المصروفات

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
السيد السعدني
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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على مُقترح النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، فقرة من المادة (150) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره 0.5% من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز 20 جنيها مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات الإعفاء منه.

وكان النائب أحمد خليل خير الله، قد تقدم بطلب بإعادة المداولة فى نص المادة (150) من المشروع، واقترح حذف هذه الفقرة مراعاة لظروف أصحاب المعاشات، وهو ما لاقى موافقة الحكومة ممثلة فى وزيرى شئون مجلس النواب والتضامن الاجتماعى.
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