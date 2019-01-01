إدريسا جاي أفضل لاعب في مباراة السنغال وبنين بأمم إفريقيا

فاز السنغالي إدريسا جاي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بنين، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.

وتأهل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، بعد فوزه مساء الأربعاء على منتخب بنين بهدف نظيف، في أولى مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

وشارك إدريسا جاي في التشكيل الأساسي لمنتخب السنغال، وقدم أداء جيدا، وسجل هدف فريقه واللقاء الوحيد في الدقيقة ٦٩، ليقود منتخب أسود التيرانجا لحجز أول مقعد في المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية.