أبوظبي تستعرض تجربتها في قطاع الطاقة باليابان

يترأس المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفدًا رسميًا في زيارة لليابان، تهدف إلى التعريف بتجربة إمارة أبوظبي في تطوير قطاع الطاقة وتبادل الخبرات مع أبرز الوزارات والمؤسسات المختصة بقطاع الطاقة الياباني، خاصة فيما يتعلق بمبادرات ومشاريع دعم الاستدامة وبرامج إدارة الطلب والإمداد ومبادرات تعزيز كفاءة الطاقة.



كما تشمل الزيارة التي تمتد حتى 12 يوليو الجاري، المشاركة في الندوة الدولية لتكنولوجيا إمدادات المياه التي تنظم تحت عنوان "خدمات إمداد المياه ومستقبلها - موثوقية، استدامة وذكاء" ولقاء قادة ومختصي قطاع الطاقة الياباني عبر اجتماعات مع المركز الياباني لحفظ الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومؤسسة تنمية الطاقة الجديدة والتقنيات الصناعية اليابانية، وشركة إن جي كي إنسوليترز المحدودة ومصنع "إن إيه إس" للبطاريات، وشركة ماروبيني ومحطة كاميزو لإنتاج الطاقة التابعة لها.



وتهدف المشاركة بالندوة إلى الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة في إمدادات المياه، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإمداد هناك، واستكشاف الحلول المناسبة، والتعرف على أحدث التكنولوجيا والأدوات التي تخدم القطاع في اليابان.



أما اللقاءات فتهدف إلى تعريف المؤسسات اليابانية بآخر التطورات التي حققها قطاع الطاقة في أبوظبي، وخطة الحكومة بشأن تنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ومبادرات أبوظبي للتحول للطاقة النظيفة، والتي كان آخرها الإعلان عن بدء التشغيل التجاري لمحطة "نور أبوظبي".

