592 مليون دولار عائدات السياحة التونسية في 6 أشهر

سجل عدد الوافدين ومداخيل السياحة في تونس ارتفاعا خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الفائت، في مؤشر يؤكد استئناف هذا القطاع لنشاطه إثر هجمات مسلحة استهدفت سياحا العام 2015 وأثرت عليه بشكل لافت.



وزار تونس أكثر من 3،77 مليون وافد خلال الستة الأشهر الأولى من العام مسجلا ارتفاعا بنسبة 16،87%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 التي عرفت خلالها السياحة التونسية طفرة منذ الهجمات المسلحة التي استهدفت سياحا في 2015 في متحف باردو بالعاصمة، وفي منتجع سياحي في مدينة سوسة (شرق).



وسجل عدد السياح البريطانيين ارتفاعا ملحوظا بتضاعف عددهم مقارنة بالعام 2018، وأما الفرنسيون فقد زاد بنحو الربع.



وارتفعت المداخيل السياحية بدورها بنسبة 25،5% حتى 20 يونيوحزيران الماضي أي ما يصل إلى (592.32 مليون دولار) و42،9% بالعملة المحلية الدينار (1،8 مليار دينار).



ويفسر الفارق الكبير بين العملتين بتراجع عملة الدينار منذ 3 سنوات إثر أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.



كما ارتفع عدد الليالي المسجلة في الفنادق، ولكن بشكل أقل من المداخيل لتصل الى 7،8 مليون ليلة حتى 10 يونيوحزيران الماضي.



وأعلنت وزارة السياحة التونسية مطلع الموسم السياحي الجاري، أنه من المنتظر استقبال نحو 9 ملايين سائح طيلة العام 2019.