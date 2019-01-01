"الصحفيين والأوقاف" تنظمان دورة تدريبية في قضايا تجديد الخطاب الديني

تنظم نقابة الصحفيين، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، دورة تدريبية للصحفيين في قضايا تجديد الخطاب الديني، والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل، ولمدة 5 أيام متتالية.



ويفتتح الدورة كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وذلك ظهر السبت المقبل، بأكاديمية التدريب التابعة للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.



وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة - في تصريح اليوم الأربعاء - إن مدة الدورة خمسة أيام، تنفذ منها ثلاثة بمقر أكاديمية الأوقاف، وتتناول قضايا تجديد الخطاب الديني، ويحاضر فيها علماء من الأزهر والأوقاف، ويومان بنقابة الصحفيين، تتناول القواعد المهنية في تحرير الخطاب الديني، ويحاضر فيها خبراء متخصصون في هذا المجال.

وأضاف، أن الدورة التدريبية تختتم يوم الأربعاء المقبل بمركز التدريب بالنقابة، لتوزيع الشهادات على الصحفيين المشاركين في احتفال يشارك فيه وزير الأوقاف، ونقيب الصحفيين، ووكيل أول النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، وقيادات وزارة الأوقاف.

