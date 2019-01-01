الاحتلال يزيل نصبا تذكاريا للشاب المقدسي محمد سمير عبيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال أزال نصبا تذكاريا للشاب المقدسي محمد سمير عبيد، الذي قتلته قوات إسرائيلية لدى تفريقها احتجاجات في القدس.



وكتب نتنياهو في صفحته على تويتر: "بطلب مني وبتنسيق مع رئيس بلدية القدس وأجهزة الأمن وحفظ النظام، تم إزالة النصب التذكاري نحن لن نسمح بذلك".



واستشهد الشاب الفلسطيني محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب قبل نحو أسبوعين، برصاص القوات الإسرائيلية لدى تفريقها لاحتجاجات في بلدة العيسوية شمال القدس.



واحتجزت السلطات الإسرائيلية جثمان الشاب أربعة أيام قبل أن تسلمه لذويه بشروط تتعلق بتوقيت ومكان وعدد المشاركين بالدفن.

