وزير الرياضة يلتقي الشركات الراعية للأبطال الرياضيين

التقي وزير الشباب والرياضة، بالدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية والمهندس أحمد العدوي رئيس مجلس إدارة شركة انيرشا، والسيد محمد جاد العضو المنتدب بشركة رويال.



تناول اللقاء كيفية توحيد وتضافر الجهود بين الحكومة والكيانات الأقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلام فى دعم منظومة الرياضة والرياضيين فى مصر، ومناقشة الخطط المستقبلية والبرامج الزمنية لكل شركة من الشركات الثلاث، وتركز على مساندة ودعم أبطال مصر الرياضيين والإعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، والمسئولية المجتمعية الواقعة على تلك الشركات لرعاية الرياضيين.



واستعرضت كل شركة الأبطال الذين تراعهم، حَيْث استعرضت "روابط" اللاعبين، وهم هداية ملاك ورضوى رضا في التايكوندو، سمر حمزة في المصارعة، سارة سمير في رفع الأثقال، جيانا فاروق في الكاراتيه، محمد طاهر في الفروسية، مصطفي الجمل في ألعاب القوى، أحمد قمر في الرماية، محمد إبراهيم في المصارعة، علاء أبوالقاسم في السلاح.



فيما استعرضت "رويال" اللاعبين، وهم أحمد أسامة الجندي، ومحمد إيهاب، ولاعبي اتحاد الخماسي، ورفع الأثقال، بينما استعرضت انيرشا اللاعبين وهما رمضان درويش في الجودو، وحسن حسن في المصارعة.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالهاشتاج الذى أطلقته روابط الرياضية #احنا_حنفرحكم والذى يؤكد ان الابطال يسيروا على الطريق الصحيح للوصول لطوكيو ٢٠٢٠ وتحقيق حلم الأولمبياد برفع علم مصر فى محفل رياضى دولى مهم، مشيرًا إلى الدور المهم لهذه الشركات، والذى يتماشى مع سياسة الدولة فى التأكيد على أهمية الدور المجتعى للقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى دعم الرياضة.