فى خدمتك.. تعرف على أنواع الإقامة فى مصر

بإمكان أى أجنبى التقديم على طلب إقامة فى مصر، ولكن يجب الأول أن يعرف أنواع الإقامات واختيار ما يناسبه، وتنقسم إلى أربعة أنواع:



إقامة سياحية

يقوم فيها الشخص الوافد إلى مصر خلال فترة شهر من وصوله بطلب الحصول على إقامة سياحية لمدة ثلاثة شهور (استثناء السور ين كانت ٦ شهور) تجدد بعد ذلك.

مع مراعاة أن هذه الإقامة أن الشخص لا يستطيع المغادرة والعودة على هذه الإقامة، وكذلك لا يستطيع تسجيل أبنائه فى المدارس ولا يستطيع العمل.



إقامة دراسية

تعطى للشخص الذى يسجل أولاده فى المدارس وهى أسهل أنواع الإقامات فمبجرد أن تسجل الأولاد فى المدارس تمنح لك إقامة غير سياحية لمدة سنة قابلة للتجديد لكل أفراد العائلة

وهذا النوع من الإقامات تعطى حاملها حرية السفر والعودة لكن دون حق العمل.



إقامة استثمارية

أفضل نوع ينصح به الجميع خاصة السوريين لأنها مضمونة وتعطى لكل أفراد العائلة ويستطيعون السفر والعودة دون مشاكل، ويكون الشخص الحاصل عليها مرخصا له بالعمل، ومدتها سنة قابلة للتجديد لأربع سنوات حال تفعيل نشاط الشركة التي تم تأسيسها.



إقامة اللجوء (الكارت الأصفر)

يستطيع الشخص التقديم بطلب اللجوء إلى المفوضية العليا لشئو ن اللاجئين فى القاهرة (الزمالك) وبعد المقابلة له ولعائلته يمنح حق اللجوء بحماية الأمم المتحدة وحق الحماية فى مصر.