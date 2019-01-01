الوكيل يبحث مع سفير الأرجنتين بناء مخازن حبوب بمحور قناة السويس

استقبل اليوم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إدواردو أنطونيو سفير الأرجنتين بالقاهرة والمستشار التجاري للسفارة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وجذب الاستثمارات المشتركة في ضوء اتفاقية الميركوسور.



تناول اللقاء فرص إقامة الشركات الأرجنتينية المنتجة للحبوب مراكز ومخازن للحبوب بأحد الموانئ المصرية أو بمنطقة محور قناة السويس تستطيع من خلاله الشركات الأرجنتينية، تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق الدول المجاورة بالمنطقة، كما تم الاتفاق على استقبال اتحاد الغرف وفود هذه الشركات في الربع الأخير من العام الجاري لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.



يأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر والأرجنتين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع العلاقات التجارية بين الغرف المشتركة.