جهاز جديد لزيادة مدى البلوتوث

كشفت شركة "Eve Systems" الألمانية جهاز "Eve Extend"، لزيادة مدى البلوتوث، بتقوية إشارته لما يصل إلى 8 أجهزة منزلية مثل مصابيح الإضاءة الذكية، والأقفال، وأبواب المرآب.



ويتصل الجهاز الجديد بالراوتر عبر تقنية الواي فاي، وبالأجهزة عبر تقنية البلوتوث، ويعمل على اثنين من الترددات الشائعة لشبكة WLAN اللاسلكية، وهما 2.4 و5 جيجاهرتز مع منع التشويش على إشارة أجهزة WLAN بالمنزل.



ومن المقرر أن تطرح الشركة جهازها الجديد في سبتمبر المقبل، لكنها لم تكشف بعد، سعره.