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رياضة

الفاتيكان يمنح ميسي الكرة الذهبية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:20 م
ميسي
ميسي
وكالات
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قررت مؤسسة "مدارس" التعليمية التابعة لبابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، إهداء الكرة الذهبية التعليمية لأسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

ومؤسسة "المدارس" هي شبكة عالمية مكونة من معاهد تعليمية تم إنشائها من خلال برنامج تم تدشينه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قبل أن تنتشر في 190 دولة، ويصل عدد مدارسها إلى 500 ألف مدرسة.

وتهدف هذه المؤسسة إلى ضمان اندماج الطلاب حول العالم في العملية التعليمية من خلال تدشين مبادرات في مجالات التكنولوجيا والرياضة والفن.

وستقوم المؤسسة المذكورة بمنح ميسي كرة مصنوعة من الأقمشة البالية قام بصناعتها أطفال من مدينة كوكومو في موزمبيق، حيث تمثل "لعبة كرة القدم النقية"، على حد وصف المؤسسة البابوية.

وقالت مؤسسة "مدارس": "هم (الأطفال) يقطعون يوميا الكثير من الكيلومترات لكي يذهبوا إلى المدرسة، إنهم يقدمون المساعدة في منازلهم منذ الصباح الباكر، ومن أجل ممارسة كرة القدم يقومون بصناعة كرات من الأقمشة البالية والأكياس البلاستيكية والحبال والشباك، ويقومون بذلك بحماس كبير ويستخدمونها للعب في ملاعبهم الترابية".

وكانت مؤسسة "مدارس" قد فتحت باب التصويت حول هوية اللاعب الذي يستحق هذه الجائزة في أول تموزيوليو الجاري عبر حساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي "انستجرام" و"فيسبوك"، وعبر البريد الإلكتروني الخاص بها، بالإضافة إلى مقراتها المختلفة.

وشارك في هذا التصويت المعاهد التعليمية التابعة لمؤسسة "مدارس" في أمريكا الجنوبية، حيث فاز ميسي بـ 28ر34 بالمئة من الأصوات، فيما فاز لاعبا بيرو ايدسون فلوريس وبيدرو جايسي بـ 56ر16 بالمئة و28ر11 بالمئة من الأصوات على الترتيب.
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