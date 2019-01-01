كيفية اختيار الطلاء المناسب لمنزلك

يعتبر اختيار الدهانات المناسبة لحوائط المنزل أمر محير بالطبع، خاصة مع كثرة الاختيارات أمامنا لذا نوضح لكي في خطوات كيف يمكن اختيار حوائط المنزل بصورة مناسبة.



- عليكي اختيار المفروشات والأثاث الخاص بالمنزل أولًا ثم اختيار الألوان المناسبة على أساسه.

- لثبات الدهانات وجودتها عليكي اختيار شركات ذات ثقة.

- اعتمدى على اختيار ألوان كل غرفة على حدا لا تختاري للمنزل بأكمله لون موحد حتى لا تشعري بالملل بعد ذلك.

- من الأفضل أن تكون اختياراتك ما بين الألوان الفاتحة والهادئة حتى تعطي لك شعور بالاتساع والتفاؤل في ذات الوقت.

- لا تختاري لونين في غرفة واحدة إلا بعد معرفة تناسق الألوان مع بعضها البعض.

- الألوان الهادئة للحوائط والأسقف تشيع لمسة أنيقة وجذابة مثل السكري والبيج والأبيض ومندرجاتها للجدران، حتى تناسب غالبية قطع الأثاث.

- أما الأسلوب الكلاسيكي فيفضل الحوائط ذات التصماميم والمثرات المعدنية باللونين الذهبي والبني على سبيل المثال.

- اختيار اللون الوردي أو البنفسجي أو الزهري في غرف الفتيات، واللون الأزرق في غرف الأولاد.