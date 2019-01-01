شرطة التموين تضبط 208 مخبز مخالف خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط (10) قضايا دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (18،260 طن دقيق)، وضبط (208) قضية فى مجال مخالفات المخابز.



جرى تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

