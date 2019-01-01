"التعاون الخليجي" يعقد الاجتماع التاسع للجنة الإعلام الأمني

عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الاجتماع التاسع للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة ما بين الثامن وحتى العاشر من يوليو الجاري.



كما عقد المجلس الاجتماع الثاني والعشرون لمسئولي المؤسسات العقابية والإصلاحية، بمقر الأمانة العامة في الفترة ذاتها.



كذلك عقد فريق العمل الخاص بقانون الأرصاد الجوية لمجلس التعاون، الاجتماع الثالث، الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لدول المجلس، والذي ناقش خلاله، المسودة النهائية لقانون الأرصاد الجوية مع لائحته التنفيذية والذي قامت الأمانة العامة بإعدادهما بالتنسيق مع دولة الامارات العربية المتحدة، في ضوء ما ورد إليها من الجهات المعنية بمرافق الأرصاد الجوية في دول المجلس.