الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

فن

مروان خوري يعلن تأجيل حفلته في بيروت.. تعرف على الأسباب

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:10 م
المطرب اللبناني
المطرب اللبناني مروان خورى
محمد مجدي
طباعة
أعلن المطرب اللبناني مروان خورى اعتذاره عن حفله الغنائى الذي كان من المنتظر أقامته بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومقررا له، بعد غد، الجمعة، 12 يوليو الحالى.

وكتب مروان عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر": "أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصا الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 يوليو في منتجع L’Arc بمغدوشة.

وأضاف مروان: عدم تمكني من إحياء الحفل في وقته، وتأجيله إلى موعد آخر يعلن عنه في حينه، وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكرًا لكم لتفهّمكم".

ويعمل مروان هذه الفترة على أختيار عدد من الأغاني السينجل، ليقوم بطرحها خلال الاسابيع المقبلة أحتفالًا بموسم الصيف الذي يضع كل المطربين تفكيرهم فيه حتى يبدأو أقامه الحفلات الصيفية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

"فيفا" يعلن نظام قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022 (مستند)

منذ يوم

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة العامة

منذ يوم

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"تم تحريفها وتسريبها".. "بيبسي" تكشف كواليس إعلان المنتخب المثير للجدل

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ستوديو

الديهي عن رفع الحصانة عن نائب تلقى رشوة: "محدش على راسه ريشة"

عبير صبري تستعد لتصوير جزء جديد من "نصيبي وقسمتك"

الديهي يثبت بالدليل وجود علاقات استخباراتية بين تركيا ودولة الاحتلال

الديهي مهاجما علاء الأسواني: "أديب وضيع" (فيديو)

ads

رياضة

بالفيديو.. السنغال أولى المتأهلين إلى نصف نهائي الكان بعد الفوز على بنين

وزير الرياضة يلتقي الشركات الراعية للأبطال الرياضيين

الفاتيكان يمنح ميسي الكرة الذهبية

"فيفا" يعلن نظام قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022 (مستند)

الرئيس نيوز

"والي": لولا القيادة السياسية لما تم حل مشكلة "أموال المعاشات"

ممثل "الاتحاد الإفريقى" في واشنطن: أحترم شجاعة الرئيس السيسى

"عصر" يعد مجلس إدارة نادي القضاة بتحقيق "العدالة المنشودة"

"التنسيق": بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية "السبت"

منوعات

تعرف على سبب الإصابة بوعكة صحية مفاجئة خلال الإجازات

البطانيات الثقيلة تقلل من التوتر وتفيد في الشعور بالعناق

تقرير: أغلبية المرضى والمعاقين يواجهون صعوبات في العمل باليابان

أول مهرجان عالمي في أفريقيا عن القهوة والشاي والشيكولاتة

كشكول

"عبد الله": يبحث شكاوى قطاع التعليم بالفيوم في لقاء جماهيري

وزير التعليم العالي: زيادة منحة مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة

مجلس الوزراء يوافق علي تغيير مسمي كليات الحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يتلقى العلاج بألمانيا ولم يعود للقاهرة

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. افتتاح معرض الفنان التشكيلي شادي فرغلي

صدور طبعة من رواية "بلاد القائد" للكاتب اليمني علي المقري

يحيى يخلف: صدور أول رواية فلسطينية تزامن مع نشر رواية "زينب" المصرية

"في يوم يشبه الثلاثاء".. مجموعة قصصية لسامح يني في سلسلة "كتابات جديدة"

صفحتنا ع الفيس بوك