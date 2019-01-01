مروان خوري يعلن تأجيل حفلته في بيروت.. تعرف على الأسباب

أعلن المطرب اللبناني مروان خورى اعتذاره عن حفله الغنائى الذي كان من المنتظر أقامته بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومقررا له، بعد غد، الجمعة، 12 يوليو الحالى.



وكتب مروان عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر": "أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصا الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 يوليو في منتجع L’Arc بمغدوشة.



وأضاف مروان: عدم تمكني من إحياء الحفل في وقته، وتأجيله إلى موعد آخر يعلن عنه في حينه، وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكرًا لكم لتفهّمكم".



ويعمل مروان هذه الفترة على أختيار عدد من الأغاني السينجل، ليقوم بطرحها خلال الاسابيع المقبلة أحتفالًا بموسم الصيف الذي يضع كل المطربين تفكيرهم فيه حتى يبدأو أقامه الحفلات الصيفية.

