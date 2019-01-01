حقيقة تعيين طارق صالح قائدا للقوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحرير الساحل الغربي في اليمن، وضاح الدبيش، تفاصيل تشكيل مجلس القيادة المشتركة لقوات الساحل الغربي في اليمن.



وقال الدبيش، في تصريحات له، الأربعاء، إن القيادة المشتركة لقوات الساحل الغربي مشكلة من جميع أطياف القوات الموجودة على تلك الجبهة (قوات العمالقة والمقاومة التهامية والمقاومة الوطنية).



وأشار إلى أن ”هذا المجلس يضم أعضاء من جميع القوات المشتركة ولا يوجد له رئيس أو نائب أو أمين سر وما شابه ذلك، وهذا كله تحت قيادة وإشراف التحالف العربي، والمجلس يضم نخبة من القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي“.



ونفى الدبيش صحة تقارير إعلامية روجت أن العميد طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية تولى رئاسة المجلس، موضحًا أن ثمة أطرافًا تريد نشر الفتنة بين القوات الموجودة في جبهة الساحل الغربي.



وحول مهمة المجلس، قال الدبيش: ”المجلس مهمته رسم الخطط والتوجيه بإشراف ومتابعة من التحالف العربي، وهو بمثابة مجلس إداري متكامل“، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تشكيله هو ”إعلان مبدئي وأن قوات الساحل الغربي بصدد دراسة دمج الإدارات ودمج الإمداد اللوجيستي وإمدادات التسليح، كل ذلك بإشراف دولة الإمارات“ العربية المتحدة من خلال موقعها بالتحالف العربي.



وكانت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن أصدرت، مساء أمس الثلاثاء، بيانًا صحفيًا أكدت فيه تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المشاركة بالقتال ضد الحوثيين في جبهة الساحل الغربي وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بقوات التحالف العربي.