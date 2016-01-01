عبير صبري تشارك في بطولة "نصيبي وقسمتي3"

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة من كواليس مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلقت عبير صبرى على الصورة، وقالت: "مسلسل نصيبي وقسمتك أستاذ محمد سلامة المخرج الموهوب والفنان هاني عادل ومدير التصوير كريم، استنوا قصة جميلة، تأليف عمرو محمود ياسين".



يذكر أن المسلسل من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل قد عرض فى شهر سبتمبر الماضي.



ودارت أحداثه في 45 حلقة تضمنت 9 حكايات، كل قصة 5 حلقات، أما الجزء الأول عرض عام 2016 وتناول خلال 45 حلقة، 15 موضوعا مقسمة على 3 حلقات لكل حدوتة.

