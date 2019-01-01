طاقة النواب ترد على اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز بمياه قبرص

أكد طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن ما أعلنت عنه تركيا باعتزامها التنقيب عن الغاز قبالة قبرص يعتبر استمرارا لحالة التخبط والهوس التى يعيشها السلطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان للتغطية على ممارساته البشعة ضد شعبه ومعارضيه.



وأشاد السويدى فى بيان أصدره اليوم بالموقف المصرى الحاسم والواضح الذي أعلنته وزارة الخارجية في بيان رسمي وأعربت فيه عن قلقها من هذا الموضوع وتأكيدها إن تنقيب تركيا عن الغاز في محيط قبرص يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه وكان وزير الطاقة التركي.



وأعلن السبت الماضي أن سفينة تركية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل وقال فاتح دونميز، وزير الطاقة التركي، إن السفينة "يافوز" ستعمل في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس، شمال شرقي قبرص.