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"فيفا" يعلن نظام قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022 (مستند)
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:06 م
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن نظام قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والمقرر ستقام بقطر عام 2022.
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